Житель Ковылкинского района обвиняется в покушении на убийство

В Ковылкинском районе в скором времени местный житель, который обвиняется в покушении на убийство, выслушает приговор суда.

В конце мая нынешнего года в больницу был доставлен 36-летний житель указанного района. У мужчины медики диагностировали ножевое ранение. Как выяснилось позже, данное ранение пострадавший получил во время конфликта со своим 60-летним односельчанином.

Было установлено, что в день совершения преступления 60-летний гражданин, прихватив с собой нож, пришел домой к 36-летнему знакомому, дабы выяснить отношения. Поводом для визита, который совсем не был похож на дружественный, стал конфликт, ранее произошедший между сельчанами. Общение, направленное на доказательство правоты каждого из участников диалога, переросло в ссору, в ходе которой 60-летний обвиняемый ударил оппонента ножом.

Сейчас односельчанин пострадавшего готовится к суду, который определит меру наказания за покушение на убийство.

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Источник: 13.мвд.рф