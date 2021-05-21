В Саранске студент перечислил мошенникам деньги, взятые в кредит

В Саранске студент перечислил мошенникам деньги, которые взял в кредит.

Вечером 5 октября 21-летнему студенту позвонил неизвестный гражданин. Последний, представившийся сотрудником банка, заявил, что молодой человек рискует стать жертвой мошенников, который в момент их беседы пытаются совершить противозаконное действие по оформлению кредита на его имя. После этого незнакомец сообщил, что оказать противодействие злоумышленникам парень может, оформив так называемый зеркальный кредит.

В итоге молодой человек взял в кредит денежные средства в сумме 139,9 тыс. рублей. Выдача финансовых средств была одобрена в виртуальном режиме через банковское мобильное приложение. Деньги парень перевел на продиктованный незнакомцем счет.

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Источник: 13.мвд.рф