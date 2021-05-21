В Мордовии прошел второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

В Мордовии сотрудники правоохранительных озвучили итоги проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка задержали 28 граждан, которые являются обвиняемыми и подозреваемыми в совершении разного рода преступлений. Известно, что 23 задержанных находились в федеральном розыске.

Кроме того, полицейские смогли установить местонахождение лиц, ранее пропавших без вести на территории Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф