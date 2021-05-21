В Ардатовском районе пожар уничтожил жилой дом и хозяйственную постройку

В Ардатовском районе в результате пожара были уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка.

Утром 6 октября пожарные получили оперативное сообщение о чрезвычайном происшествии, произошедшем на территории населенного пункта Тургенево. На улице Школьной жилой дом № 19 и расположенная поблизости хозяйственная постройка оказались в зоне разгула огненной стихии.

Во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Ни жилой дом, ни хозяйственная постройка не выстояли в противостоянии с огненной стихией.

Специалисты скоро выяснят, по какой причине произошло происшествие.

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Источник: 13.mchs.gov.ru