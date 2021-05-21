В Саранске на 50 тысяч рублей оштрафовали мужчину, ударившего полицейского

В Саранске суд приговорил местного жителя, ударившего сотрудника правоохранительных органов, к наказанию в виде штрафа.

В мае нынешнего года 45-летний житель Саранска проводил на Советской площади, будучи пьяным. В нетрезвом сознании горожанина возник порыв оказать противодействие находящемуся неподалеку сотруднику правоохранительных органов. Пьяный порыв внешне проявился в том, что мужчина, не задумываясь ни о последствиях, но о самом содержании совершаемого действия, ударил стража порядка кулаком по голове.

Ленинским районный судом Саранска было решено оштрафовать горожанина на 50 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru