В Атюрьево загорелась хозяйственная постройка

В Атюрьево пожарным удалось предотвратить возгорание, в результате которого могла быть уничтожена хозяйственная постройка.

Жильцы дома № 23, расположенного по адресу – улица Болотникова, днём 6 октября заметили, что расположенная поблизости хозяйственная постройка оказалась объята пламенем. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли ликвидировать возгорание, не допустив его распространения, в результате которого оно могло перекинуться на жилое строение.

В результате пожара хозяйственная постройка была повреждена на площади, равной 32 квадратным метрам.

В данном случае обошлось без пострадавших.

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Источник: 13.mchs.gov.ru