Было арестовано имущество МП «Спецавтохозяйство Саранское»

В Саранске было арестовано имущество одного из местных предприятий.

За муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство Саранское» числится задолженность, размер которой составляет более 7 млн рублей. В данном случае речь идет об обязательных платежах, которые данная организация не направляла в городской бюджет.

Прокурор Пролетарского района Саранска санкционировал арест имущества муниципального предприятия в связи с наличием задолженности по обязательным платежам.

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Источник: epp.genproc.gov.ru