В Саранске горел мусорный контейнер

На территории Ленинского района Саранска в результате пожара был поврежден мусорный контейнер.

Вечером 6 октября к дому № 5, расположенному по адресу – улица Ворошилова, подъехала пожарная машина. Пожарные прибыли для ликвидации возгорания мусорного контейнера. В кратчайшие сроки огонь был потушен.

Итогом рассматриваемого пожара стало повреждение мусорного контейнера на площади, составляющей менее 1 квадратного метра.

Пожар не привел к жертвам и пострадавшим.

Причина инцидента скоро будет установлена. Не исключено, что имел место поджог, который мог быть умышленным.

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Источник: 13.mchs.gov.ru