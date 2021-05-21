В Саранске работников предприятия оштрафовали за присвоение

В Саранске работников местного предприятия осудили за присвоение.

Осенью минувшего года двое работников одного из предприятий Саранска заказали для нужд производственной площадки 30 баллонов с фреоном. При этом в действительности организации нужно было на 10 единиц данной продукции меньше. Так называемые лишние баллоны подельники продали за 40,4 тыс. рублей.

Суд оштрафовал злоумышленников. Один из преступников заплатит 150 тыс. рублей. Второй злоумышленник был оштрафован на 110 тыс. рублей.

Читайте также о том, что было арестовано имущество МП «Спецавтохозяйство Саранское».

Источник: 13.мвд.рф