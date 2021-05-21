В Атяшевском районе горела баня

В Атяшевском районе произошел пожар, который едва не уничтожил баню.

Вечером 6 сентября осенняя тишина в населенном пункте Большие Манадыши была нарушена пожарной сиреной. На улице Пролетарской полыхала баня. Огонь повредил постройку на площади 40 квадратных метров, но не уничтожил её.

Информация о пострадавших во время данного происшествия не поступала.

Скоро специалисты озвучат причину случившегося.

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Источник: 13.mchs.gov.ru