Житель Рузаевки, ударивший мужчину ножом, пойдет под суд

В Рузаевке в ближайшее время будет оглашен приговор суда по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Фигурантом указанного уголовного дела является 59-летний житель Рузаевки. Данный гражданин в августе нынешнего года проводил время в квартире своего приятеля, проживающего в доме, расположенном по адресу – улица Солнечная. В компании друга и его приятельницы обвиняемый коротал летний вечер. В определенный момент женщина пожаловалась на то, что её бывший сожитель не отдает ей личные вещи. Мужчины, пребывавшие в то время в состоянии алкогольного опьянения, решили практическим путем восстановить справедливость.

В итоге обвиняемый и его друг подъехали к дому бывшего сожителя женщины 45-летнего возраста. Последнего они встретили возле подъезда.

Обвиняемый решив, что применение дипломатических методов урегулирования конфликтной ситуации в данном случае не приведет к достижению цели их визита, ударил бывшего сожителя женщины имевшимся при себе ножом в спину. Когда пострадавший повернулся, фигурант уголовного дела ударил его в живот. Затем 45-летний гражданин, опасаясь за свою жизнь, забежал в квартиру и вызвал медиков. Пострадавшего удалось спасти.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемого.

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Источник: 13.мвд.рф