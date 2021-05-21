В Саранске пьяный водитель легковушки устроил ДТП

В Ленинском районе Саранска накануне пьяный водитель легкового автомобиля протаранил внедорожник.

Утром 7 октября на улице Красноармейской горожане стали очевидцами ДТП с участием легкового автомобиля марки ВАЗ-21104 и внедорожника марки «Тойота». Инцидент произошел из-за того, что 36-летний водитель первого транспортного средства не обеспечил безопасную дистанцию до иномарки, которая двигалась впереди.

С точки зрения последующей ответственности отягощающим обстоятельством для предполагаемого виновника аварии является факт его алкогольного опьянения в момент ДТП.

Водителю ВАЗа понадобилась помощь медиков, которая была оказана ему на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф