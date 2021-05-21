В Саранске водитель легкового автомобиля сбил школьницу на пешеходном переходе

В Саранске несовершеннолетняя горожанка оказалась под колёсами легкового автомобиля.

Происшествие произошло в посёлке Луховка утром 7 октября. На улице Октябрьской 13-летняя девочка начала движение по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на школьницу совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-21083.

Наезд на школьницу допустил 43-летний мужчина, имеющий 11-летний стад вождения.

Девочка получила травмы. Для оказания медицинской помощи горожанка доставлялась в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф