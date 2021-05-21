В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске выезд автомобиля на встречную полосу стал причиной ДТП с несколькими пострадавшими.

Вечером 7 октября на дороге, соединяющей населенные пункты Булгаково и Внуковка с трассой между Саранском и границей Пензенской области, врезались друг в друга автомобили марок «Мерседес» и «Тойота».

Сотрудниками Госавтоинспекции было предварительно установлено, что 34-летний водитель «Мерседеса», не сумев удержать контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым транспортным средством.

Телесные повреждения получили предполагаемый виновник аварии, 32-летний водитель «Тойоты» и его 66-летний пассажир.

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Источник: гибдд.рф