По результатам проверки деятельности ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ» были возбуждены уголовные дела

В Мордовии были возбуждены два уголовных дела после проверки деятельности ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ».

Представителями прокуратуры было установлено, что сотрудница указанного медицинского учреждения, преследуя цель в виде завышения показателей своей профессиональной деятельности посредством применения так называемых искусственных методов, на противозаконных основаниях поставила на учет гражданина, указав в официальной документации, что у него был диагностирован хронический алкоголизм второй стадии, хотя эти сведения никоим образом не соответствуют действительности. По этой причине мужчина лишился права управления транспортными средствами.

Другим должностным лицом данного медицинского учреждения было совершено правонарушение прямо противоположного характера. В данном случае имело место внесение в документацию заведомо ложных сведений об отсутствии противопоказаний к получению права управления транспортными средствами у гражданина, который в действительности страдает хроническим алкоголизмом второй стадии.

Также читайте о том, что житель Рузаевки, ударивший мужчину ножом, пойдет под суд.

Источник: epp.genproc.gov.ru