В Саранске 36-летнего мужчину осудили за мошенничество

Житель Саранска, который был уличен в мошенничестве, два ближайших года проведет в тюрьме.

Было установлено, что в 2019 году 36-летний житель Саранска, сообщив кадастровому инженеру ложные сведения о размерах имеющегося в его собственности земельного участка, на незаконных основаниях получил право на участок, расположенный на территории Ленинского района города.

Земельный участок, полученный осужденный противозаконным путем, относится к государственной собственности.

Суд приговорил преступника к 2 годам тюремного заключения и штрафу в размере 50 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru