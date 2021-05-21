В Мордовии осудили пенсионера, сломавшего ребро бывшей жене

В Мордовии к условному тюремному сроку был приговорен пенсионер, который во время ссоры сломал ребро бывшей жене.

Несколько лет назад 71-летний житель села Булгаково Кочкуровского района посредством развода расторг брачные узы, некогда связывавшие его с бывшей супругой. Но окончательно взаимоотношения между членами бывшей семейной пары не закончились, поскольку мужчина и женщина продолжали жить под одной крышей. Былые обиды, которые стали в свое время причиной расторжения брака, так или иначе давали о себе знать, порой имея форму выражения в виде ссоры. Очередной конфликт для женщины закончился весьма плачевно.

Не сумев совладать с наплывом эмоций негативного характера во время конфликта, мужчина решил применить силу в отношении бывшей жены. В итоге пенсионер ударил женщину кулаком в живот. Последняя ощутила сильную боль. Пострадавшая была доставлена в больницу. Медики диагностировали у гражданки перелом ребра со смещением костных отломков.

Суд приговор пенсионера к двум годам лишения свободы условно. Свою вину мужчина не оспаривал.

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Источник: 13.мвд.рф