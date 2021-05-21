В Кадошкинском районе проходят мероприятия по изучению ПДД школьниками

В Кадошкинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «Адашевская СОШ».

Детям рассказали о правилах, регулирующих процесс пересечения проезжей части по пешеходным переходам. Отдельное внимание было уделено объяснению причин, обуславливающих необходимость использования световозвращающих элементов в периоды отсутствия естественного освещения.

Также школьникам рассказали о так называемых ловушках, которые порой возникают во время дорожного движения.

Кроме того, внимание было уделено правилам, которые представляют собой своего рода основу организации движения велосипедистов, необходимую, дабы избежать разного рода ситуаций, характеризующихся высокой степенью опасности.

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Источник: гибдд.рф