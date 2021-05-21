В Темниковском районе школьники совершенствуют знания по ПДД

Представители отряда ЮИД одной из школ Темниковского района познакомились с печатным изданием «Добрая Дорога Детства».

В указанной газете содержатся информационные материалы, которые посвящены всем аспектам деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня безопасности в процессе организации дорожного движения, а также в ходе личного участия в нём.

Ребятам рассказали, что упомянутое печатное издание имеют историю, насчитывающую более 20 лет.

Школьники положительно оценили данную газету, проявив особый интерес к размещенным на её страницах тематическим викторинам и конкурсам.

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Источник: гибдд.рф