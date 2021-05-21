В Рузаевке бывшая учительница обвиняется в краже ювелирных изделий и денег

В Рузаевке скоро суд вынесет приговор в отношении бывшей учительницы, которая подозревается в краже ювелирных изделий у своих учеников.

Стражи порядка выяснили, что 28-летняя жительница Рузаевки, работая учительницей в одной из школ города, во время перемен приглашала учеников младших классов в спортзал. Затем девушка предлагала детям поиграть в игры. При этом обвиняемая завязывала им глаза и снимала с них ювелирные изделия, обещая вернуть обратно.

В итоге девушка никому ничего не возвращала. В некоторых случаях бывшая учительница совершала кражу под видом оказания помощи школьникам, когда они снимали верхнюю одежду, а также якобы поправляя воротник на форме.

Ювелирные изделия девушка сдавала в ломбарды. Полученные за это деньги она тратила на личные нужды. Пострадавшими в данном случае являются 10 школьников. Общая стоимость украденных изделий равна более 170 тыс. рублей.

Кроме того, девушка обвиняется в причастности к похищению 59 тыс. рублей у родителей учеников под предлогом сбора денег на учебные нужды и страхование детей.

Помимо этого, обвиняемая, занимаясь репетиторством с ребенком, похитила принадлежащие владельцам жилья денежные средства в сумме 42 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф