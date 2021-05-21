В Мордовии тракторист обвиняется в краже кукурузы

В Мордовии на скамье подсудимых оказался тракторист, который обвиняется в краже кукурузы.

Преступление было совершено под покровом ночи в селе Сабур-Мачкасы Чамзинского района. Материалы уголовного дела гласят, что 28-летний тракторист в ночное время суток на погрузчике заехал на территорию фермы, где похитил кукурузу массой более 1,4 тыс. кг, загрузив её в ковш.

Спустя некоторое время фигурант уголовного дела продал кукурузу индивидуальному предпринимателю.

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Источник: 13.мвд.рф