Жительница Саранска перечислила мошенникам 90 тысяч рублей

В Саранске местная жительница перечислила мошенникам деньги, полученные в кредит.

Недавно 62-летней жительнице Саранска поступил телефонный звонок с номера дежурной части МВД по Мордовии. Неизвестный гражданин, начавший беседу с горожанкой, заявил о попытке совершения противоправных действий в её отношении некими мошенниками. По словам незнакомца, который предварительно представился полицейским, злоумышленники предпринимали попытки похищения денег с банковского счета горожанки.

Действуя согласно указаниям якобы стража порядка, женщина в мобильном приложении банка взяла в кредит 90 тыс. рублей, которые затем через терминал, расположенный в торговом центре, перечислила на так называемый безопасный счет, продиктованный незнакомцем. После этого с горожанкой никто на связь не выходил.

Позже выяснилось, что мошенники воспользовались сервисом подмены телефонных номеров, из-за чего звонок, который поступил горожанке, имел признаки того, что он совершен со служебного телефона МВД.

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Источник: 13.мвд.рф