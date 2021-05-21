Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в незаконной рубке деревьев

В Мордовии пойдет под суд мужчина, обвиняемый в незаконной рубке лесных насаждений.
Обвиняемый 43-летнего возраста, будучи руководителем проекта по демонтажу трубопровода на территории Большеберезниковского территориального лесничества, приказал совершить незаконную рубку деревьев. В итоге было срублено более 150 кубометров древесины.
Государству был причинен ущерб в размере 4,69 млн рублей.
Мужчина свою вину отрицает, но добровольно возместил ущерб в размере 2,1 млн рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф