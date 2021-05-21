Жители Мордовии будут быстрее получать товары из Китая

Жители Мордовии в ближайшее время будут значительно быстрее получать почтовые отправления из Китая.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет о транспортировке товаров бюджетной категории.

«Почта России», компания «Цайняо», а также государственная почтовая служба Китая недавно разработали новый маршрут доставки почтовых отправлений посредством применения железнодорожного транспорта и автомобилей, благодаря использованию которого сократится время ожидания посылки.

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Источник: izvmor.ru