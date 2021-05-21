Жителям Мордовии напомнили о правилах начисления выплат в рамках поддержки семей

Отделение ПФР по Мордовии напомнило критерии, на основе которых принимается решение о предоставлении мер поддержки семьям.

Для получения государственной поддержки доход на каждого члена семьи не должен превышать 9716 рублей. Стоит отметить, что при подсчете данного показателя учитываются все выплаты, которые полагаются членам семьи. В этом случае речь идет о зарплате, пенсии, алиментах, компенсациях и др.

Более детально с перечнем рассматриваемых критериев можно ознакомиться на официальном сайте правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru