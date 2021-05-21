Мордовские легкоатлеты завоевали несколько медалей на домашней спартакиаде

В Саранске прошла спартакиада среди спортсменов, которые имеют проблемы со слухом.

Участниками данных соревнований стали воспитанники «Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва».

Представитель республики Самир Байчурин завоевал две золотые медали. Одна награда была получена по результатам забега на 1500 метров. Вторая медаль была завоевана на дистанции 800 метров.

Кроме того, мужская команда Мордовии завоевала бронзовую награду в эстафете.

Также читайте о том, что зрителям разрешили присутствовать на домашних матчах ФК «Саранск».

Источник: izvmor.ru