Ситуация с распространением коронавируса в Мордовии является очень сложной

В настоящее время на территории Мордовии наблюдается крайне сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Во время вчерашнего заседания регионального оперативного штаба, координирующего деятельность по части борьбы с распространением коронавируса, было отмечено, что с начала октября в регионе были пройдены пиковые показатели уровня заболеваемости, которые имели место в конце минувшего года.

В настоящее время в регионе фиксируется порядка 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией ежедневно. Данные значения наблюдаются уже неделю.

Сейчас в медицинских учреждениях региона проходят лечение 2,4 тыс. заболевших коронавирусом. Неделей ранее количество госпитализированных граждан составляло менее 2 тыс. человек.

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Источник: e-mordovia.ru