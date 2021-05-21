В Мордовии растет количество случаев заболевания внебольничной пневмонией

В последнее время в Мордовии фиксируется постоянное увеличение количества случаев внебольничной пневмонии.

Известно, что наибольшее количество случаев выявления указанного заболевания наблюдается в возрастной группе старшего возраста. Речь идет о гражданах возрастом 60 лет и старше.

Соответствующую информацию сообщила вице-премьер Мордовии Галина Лотванова во время вчерашнего заседания регионального оперштаба.

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Источник: e-mordovia.ru