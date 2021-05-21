В Мордовии 11 школ перевели на дистанционное обучение

В Мордовии 11 школ были переведены на обучение в дистанционном формате.

Главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова сообщила, что сейчас имеет место динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

Кроме того, в настоящее время в регионе фиксируется увеличение количества граждан, заразившихся ОРВИ. Помимо этого, был выявлен первый случай заболевания гриппом.

Татьяна Харитонова также допустила появление микст-инфекции в регионе. Подразумевается одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

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Источник: e-mordovia.ru