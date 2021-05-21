В Мордовии с 15 октября введут QR-коды

В Мордовии оперативный штаб принял решение о введение дополнительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

С пятницы, 15 октября, ряд заведений и организаций, расположенных на территории региона, можно будет посетить только при условии наличия QR-кода или же сертификата, который подтверждает факт участия гражданина в кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. При этом с момента вакцинирования должно пройти не более 12 месяцев.

Также разрешается посещение заведений и организаций с QR-кодом, который подтверждает, что человек не более 6 месяцев назад полностью вылечился от коронавируса.

Новые правила будут действовать при посещении точек общественного питания. Также данные ограничительные меры будут соблюдаться в заведениях по оказанию бытовых услуг. Кроме того, особые правила посещения будут применены в заведениях культуры и спорта.

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Источник: e-mordovia.ru