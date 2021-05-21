В Зубовой Поляне горела баня

В Зубовой Поляне районе пожарными было ликвидировано возгорание бани.

Вечером 8 октября пожарные направились на улицу Герцена, где возле дома № 10 произошло возгорание бани. Пламя не уничтожило данную постройку, но повредило её на площади 36 квадратных метров.

Во время данного пожара ни один человек не пострадал.

В скором времени специалисты выяснят, по какой причине баня оказалась охвачена пламенеем. Не исключено, что в данном случае имело место неосторожное обращение с огнем, которое порой провоцирует пожары.

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Источник: 13.mchs.gov.ru