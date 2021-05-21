В Саранске снизилась стоимость аренды квартир

В Саранске было зафиксировано снижение стоимости аренды жилья.

В августе нынешнего года на рынке недвижимости города средняя стоимость аренды квартиры составила 10883 рубля. Данный показатель на 8% ниже того размера ежемесячной платы за аренду помещений, которую квартиросъемщики передавали владельцам недвижимости в июле.

В настоящее время на рынке недвижимости Саранска большая часть спроса, касающегося аренды жилья, связана с однокомнатными квартирами, их доля в общей структуре потребительских интересов равна 45%.

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Источник: mordovmedia.ru