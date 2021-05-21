Стали известны зарплатные ожидания жителей Мордовии

Были озвучены зарплатные ожидания жителей Мордовии.

В конце сентября на известном портале по поиску работы и подбору персонала HeadHunter было зафиксировано порядка 26 тыс. резюме, размещенных гражданами, проживающими в республике. Из них 36,5% готовы осуществлять трудовую деятельность, получая ежемесячную заработную плату, размер которой варьируется в диапазоне от 12 тыс. до 20 тыс. рублей.

Меньшее количество соискателей вакансий из Мордовии хотят получать зарплату размером от 20 тыс. до 35 тыс. рублей.

Также известно, что в настоящее время в регионе на одну вакансию приходится около десяти резюме.

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Источник: mordovmedia.ru