Житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в грабеже

В Зубово-Полянском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении грабежа.

В начале апреля текущего года 41-летний мужчина, действуя вместе с 17-летним парнем, предложил неизвестному гражданину отвезти его на своем автомобиле в Московскую область из населенного пункта Умет указанного района. Последний ответил согласием. Поездка оказалась не слишком долгой. Выехав за пределы упомянутого населенного пункта, 41-летний мужчина и 17-летний подросток несколько раз ударили пострадавшего, а затем похитили у него одежду, часы и мобильный телефон.

Скоро суд назначит 41-летнему обвиняемому меру наказания за грабеж.

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Источник: mordovia.sledcom.ru