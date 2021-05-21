В Ковылкинском районе горела баня

В Ковылкинском районе минувшей ночью пожарные тушили баню.

В ночь на 10 октября звук пожарной сирены пронзил глубокую осеннюю тишину в населенном пункте Парапино. Пожарные спешили к дому № 63, расположенному по адресу – улица Рабочая, возле которого огонь охватил баню. Происшествие закончилось повреждением постройки на площади 28 квадратных метров.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени, что в данном случае имело особое значение в связи с наличием поблизости жилого дома.

В результате пожара, причина которого устанавливается специалистами, никто не пострадал.

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Источник: 13.mchs.gov.ru