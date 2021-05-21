Жительница Мордовии погасила долги, чтобы продать квартиру

В Зубово-Полянском районе отсутствие возможности продать недвижимость побудило местную жительницу расплатиться по долгам.

Жительница указанного района на протяжении определенного периода времени не вносила платежи по кредитам и налогам, что привело к появлению 11 задолженностей, общий размер которых составил 266 тыс. рублей.

Погашать долги гражданка не спешила, вследствие чего судебными приставами были приняты меры, среди которых имелось постановление о запрете проведения операций, связанных с регистрацией недвижимости.

Недавно жительница Зубово-Полянского района решила продать свою квартиру, но не смогла это сделать из-за упомянутых ограничений. В итоге женщина решила расплатиться с долгами, дабы провести запланированную операцию по продаже недвижимости.

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Источник: r13.fssp.gov.ru