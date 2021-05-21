Одно из предприятий Мордовии оштрафовали из-за пельменей без говядины

В Мордовии из-за пельменей оштрафовали одно из местных предприятий.

Не так давно житель республики направил жалобу в Роспотребнадзор после покупки пельменей. Претензия мужчины заключалась в том, что на упаковке товара в качестве одного из компонентов продукции была указана говядина, хотя на самом деле в составе еды её не было.

Проведенная экспертиза подтвердила отсутствие говядины в составе пельменей.

Предприятие, выпускающее данную продукцию, в итоге оштрафовали на 100 тыс. рублей.

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Источник: r13.fssp.gov.ru