Жителя Саранска приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов

В Саранске суд приговорил к обязательным работам местного жителя, который не платил алименты.

Гражданин Б., будучи трудоспособным, умышленно не платил алименты на содержание своей дочери. По этой причине ранее мужчина был привлечен к ответственности в виде 20 часов обязательных работ.

Указанная мера наказания не побудила горожанина изменить свое отношение к родительским обязанностям по части финансового обеспечения ребенка. В общей сложности мужчина задолжал более 200 тыс. рублей.

В итоге по решению суда на протяжении 4 ближайших месяцев горожанин будет привлекаться к исправительным работам.

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Источник: r13.fssp.gov.ru