В Атяшевском районе сгорел сарай

В Атяшевском районе произошел пожар, уничтоживший сарай.
Днём 9 октября жители села Вечерлей указанного района стали свидетелями пожара. Неподалеку от дома № 1, распложенного по адресу – улица Куйбышева, пламя охватило сарай. Пожарным не удалось спасти постройку от разрушения под воздействием огня. Сарай был уничтожен на площади 35 квадратных метров.
В данном случае обошлось без пострадавших.
Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине загорелся сарай.
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Источник: 13.mchs.gov.ru