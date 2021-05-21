В Атяшевском районе сгорел сарай

В Атяшевском районе произошел пожар, уничтоживший сарай.

Днём 9 октября жители села Вечерлей указанного района стали свидетелями пожара. Неподалеку от дома № 1, распложенного по адресу – улица Куйбышева, пламя охватило сарай. Пожарным не удалось спасти постройку от разрушения под воздействием огня. Сарай был уничтожен на площади 35 квадратных метров.

В данном случае обошлось без пострадавших.

Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине загорелся сарай.

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Источник: 13.mchs.gov.ru