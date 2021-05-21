В Лямбирском районе в результате пожара погиб мужчина

В Лямбирском районе произошел пожар, во время которого погиб человек.

Происшествие, которое привело к трагическим последствиям, произошло поздним вечером 9 октября. В селе Старая Чекаевка загорелись жилой дом № 16, расположенный по адресу – улица Нагорная, и сарай, находящийся поблизости.

Во время данного пожара погиб 55-летний гражданин. По предварительной информации, речь идет о сыне владелицы жилья.

В результате пожара была полностью уничтожена жилая постройка. Сарай огонь не уничтожил, но серьезно повредил.

Теперь специалистам предстоит установить, что стало причиной трагического происшествия.

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Источник: 13.mchs.gov.ru