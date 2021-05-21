В Краснослободске 19-летнего парня осудили за кражу имущества и повреждение автомобилей

В Краснослободске был оглашен судебный приговор по делу о краже имущества и повреждении автомобилей, фигурантом которого является 19-летний молодой человек.

Летом нынешнего года указанный парень прогуливался по Краснослободску. Проходя мимо стоянки, расположенной во дворе многоквартирного жилого дома, молодой человек задумался о возможности совершения действий, которые в итоге черными пятнами легли на полотно его биографии. Преступные притязания парня заключались в том, чтобы похитить имущество из транспортных средств. В итоге осужденный, повредив стёкла нескольких машин, совершил кражу денежных средств в сумме 3 тыс. рублей и четырех банковских карт.

Факт своей причастности к указанным противоправным деяниям молодой человек не отрицал.

Суд принял решение о назначении преступнику наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф