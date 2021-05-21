Мошенники оставили без денег 20-летнего жителя Саранска, решившего получить интимные услуги

В Саранске 20-летний молодой человек, решивший провести время, предаваясь плотским утехам, остался без денег.

Известно, что недавно указанный гражданин на одном из сайтов обнаружил объявление о предоставлении услуг интимного характера. Парень решил воспользоваться данным предложением. Молодой человек оставил заявку, подтверждающую факт его намерения получить услуги, направленные на удовлетворение половых потребностей, на упомянутом сайте. Посредством онлайн-переписки парню ответил якобы менеджер организации, осуществляющей деятельность в так называемой интимной сфере. Последний продиктовал адрес, по которому молодой человек должен был приехать, дабы получить желаемое.

Прибыв по адресу, продиктованному незнакомцем, парень перечислил на указанный якобы менеджером счет 2 тыс. рублей. Затем представитель организации сообщил, что операция по переводу денежных средств сорвалась, попросив молодого человека повторить данное действие. После этого пострадавший на протяжении нескольких часов продолжал перечислять деньги под рассматриваемым предлогом. Когда на карте закончились денежные средства, молодой человек решил обратиться в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф