Житель Мордовии подозревается в умышленном повреждении имущества

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в повреждении имущества.

Как было установлено стражами порядка, некоторое время назад 38-летний житель посёлка Комсомольский распивал спиртные напитки вместе со своим 60-летним знакомым. В определенный момент дружеская попойка перешла в стадию выяснения отношений. Предмет застольной дискуссии не сообщается, но известно, что речь не шла о глобальных претензиях, серьезных личных обидах или отсутствии согласия по поводу ключевых вопросов бытия. Спор в конечном итоге закончился в словесной плоскости, не спровоцировав применение физической силы в целях утверждения позиций участников конфликта.

Но 38-летний мужчина спустя некоторое время решил, что его оппонент должен понести наказание за сказанное во время перепалки. Подозреваемый решил действовать путем применения методики причинения материального ущерба. Мужчина проколол колёса на машине собутыльника. Гражданин действовал под покровом ночи. Действия, совершенные в самое таинственное время суток, причинили владельцу транспортного средства ущерб в размере 8 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф