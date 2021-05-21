В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарными было ликвидировано возгорание, произошедшее в квартире.

Вечером 10 октября из одного из окон жилого дома № 1, расположенного по адресу – улица Мичурина, начал валить дым. Огонь вспыхнул внутри квартиры. Пламенем было повреждено имущество. Кроме того, огонь повредил внутреннюю отделку квартиры.

Жильцы упомянутого дома во время данного происшествия не пострадали.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается. Не исключено, что в данном случае возгорание спровоцировала халатность, выразившаяся в игнорировании правил пожарной безопасности. Также могла иметь место неисправность технических устройств.

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Источник: 13.mchs.gov.ru