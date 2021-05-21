В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Титова

В Саранске в течение трех дней будет закрыт для движения транспортных средств участок улицы Титова.

В данном случае речь идет об участке, начинающемся от пересечения с улицей Коммунистической и заканчивающемся в районе перекрестка с улицей Полежаева. Необходимость введения рассматриваемого ограничения обусловлена проведением дорожных работ.

Стоит отметить, будет не только ограничено движение транспортных средств, но и запрещена стоянка.

Ограничение начнет действовать в 07:00 12 октября. Запрет на движение и стоянку будет снят в 20:00 15 октября.

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Источник: adm-saransk.ru