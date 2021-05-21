В Саранске токарь перечислил более миллиона рублей мошенникам

В Саранске токарь стал жертвой неизвестных мошенников.

В середине прошлой неделе 63-летнему жителю Саранска, который работает токарем, позвонила девушка. Незнакомка, заявив, что она является сотрудницей банка, сообщила мужчине о попытке мошенников оформить на его имя кредит. Затем девушка заявила, что преступные намерения злоумышленников, которые они начали пытаться реализовать практическим путем, можно предотвратить.

Якобы сотрудница банка озвучила алгоритм действий для пресечения посягательства криминальной направленности, который предусматривал установку на мобильный телефон горожанина приложения банка и последующее оформление кредита самим мужчиной. Девушка заявила, что этот набор мер предназначен для совершения так называемой опережающей активности, которая должна остановить мошенников.

В итоге горожанин, действуя согласно указаниям незнакомки, установил приложение, привязал его к своей банковской карте и взял в кредит несколько сотен тысяч рублей. При этом мужчина продиктовал своей собеседнице коды, полученные в смс-сообщениях. Затем горожанин на протяжении нескольких дней получал сообщения и озвучивал их содержание якобы работнице банка. Данным путем мошенники, которые действовали под видом представителей банка, оформили на пострадавшего несколько кредитов в размере 1,09 млн рублей. Деньги преступники похитили.

На минувших выходных мужчина, в очередной раз общаясь с, по его мнению на тот момент, заботливой сотрудницей банка установил на мобильный телефон приложение другого финансового учреждения, с помощью которого реальные злоумышленники, а не живущие исключительно в преступной фантазии незнакомки, оформили ещё один кредит в размере 100 тыс. рублей. Эти деньги горожанин, следуя указаниям мошенницы, перечислил на продиктованный ею счет.

Во время указанного общения произошел заслуживающий отдельного внимания случай. У мужчины в ходе беседы с мошенницей разрядилась батарея мобильного телефона. Дабы решить эту проблему, житель Саранска купил новый мобильный телефон стоимостью 21 тыс. рублей, после чего продолжил слушать советы незнакомки.

В дальнейшем мошенница с помощью уже третьего мобильного приложения оставила от имени жителя Саранска заявку на получение кредита в размере 500 тыс. рублей. Для того, чтобы эти деньги оказались в руках мужчины, он должен был лично посетить отделение банка. Девушка вызвала такси, дабы горожанин как можно быстрее оказался в нужном месте. В пути житель Саранска поделился с водителем своими светлыми чувствами в отношении работницы банка, которая неустанно защищает его от мошенников. Таксист в ответ на это посоветовал отправиться в полицию, что последний и сделал, а затем узнал, что имел дело с мошенниками.

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Источник: 13.мвд.рф