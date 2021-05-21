В Саранске предприниматель принес в банк фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

На прошлых выходных сотрудник одного из банков Саранска сообщил полицейским о том, что был зафиксирован факт попытки внесения на счет денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей, которая является фальшивой.

Выяснилось, что поддельную банкноту в финансовое учреждение принес предприниматель, деятельность которого связана с продажей одежды. Мужчина заявил, что данная купюра была им получена в составе выручки. Кто именно мог расплатиться за товар фальшивой банкнотой, мужчина не знает.

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Источник: 13.мвд.рф