В Ромодановском районе подросток подозревается в краже денег у своего дяди

В Ромодановском районе несовершеннолетний рецидивист подозревается в краже денежных средств у своего родственника.
Недавно в селе Анненково 16-летний парень гостил у своей бабушки. В определенный момент с работы приехал 60-летний дядя парня. Мужчина передал матери, которая приходится несовершеннолетнему бабушкой, сумку с личными вещами и деньгами, а сам некоторое время решил побыть на улице.
Заметив появление сумки в доме, подросток воспринял её в качестве источника незаконного дохода. Выбрав наиболее удобный для совершения преступления момент, парень похитил денежные средства в сумме 8,5 тыс. рублей, после чего поспешил скрыться, покинув дом через окно. Пострадавший обнаружил пропажу денег на следующий день, придя в магазин.
Денежные средства дяди парень потратил в Саранске, куда отправился на такси.
Известно, что в конце минувшего года подросток, действуя совместно со своим приятелем, угнал автомобиль марки «Фольксваген», принадлежащий его упомянутому дяде.
Кроме того, в настоящее время парень является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту похищения электрических инструментов и металлических плит у жителей Ромодановского района.
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Источник: 13.мвд.рф