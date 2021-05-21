Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Рузаевского района

В Рузаевском районе сотрудниками полиции продолжается проведение работы по поиску местного жителя, пропавшего без вести несколько лет назад.

Известно, что Курышов Василий Николаевич, являющийся жителем указанного района, в 2015 году пропал без вести. С тех пор родные и близкие не получали никаких известий о судьбе данного гражданина. Обстоятельства, при которых пропал мужчина, не сообщаются.

На левой руке разыскиваемого гражданина имеется татуировка, представляющая собой букву В.

Полицейские просят всех, кто владеет сведениями о том, где в настоящее время находится житель Рузаевского района, сообщить информацию по следующим телефонным номерам: 8(83451) 4-03-89, 4-03-70, 38-59-64 или 102.

Также читайте о том, что в Ромодановском районе подросток подозревается в краже денег у своего дяди.

Источник: 13.мвд.рф