В Ельниковском районе сгорел сарай

В Ельниковском районе произошел пожар, в результате которого был уничтожен сарай.

Вечером 10 октября пожарным стало известно о происшествии в селе Новый Ковыляй. Сотрудники экстренной службы оперативно направились на место происшествия. Возле дома № 4, расположенного по адресу – улица Колхозная, горел сарай. Пожарным не удалось предотвратить исчезновение постройки в разгуле огненной стихии. Сарай был уничтожен на площади 100 квадратных метров.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Скоро специалисты выяснят, из-за чего загорелся сарай.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru